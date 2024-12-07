Экс-возлюбленная российского гонщика Квята беременна от чемпиона «Формулы-1» Ферстаппена

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Виктория Белицкая
Виктория Белицкая 61 0

Бывшая девушка Даниила Квята Келли Пике объявила о второй беременности

Экс-возлюбленная Даниила Квята беременна от пилота «Формулы-1» Макса Ферстаппена

Фото: Instagram*/kellypiquet

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Для девушки это уже второй ребенок — голландец уже воспитывает дочь спортсмена из РФ.

Экс-возлюбленная российского гонщика Даниила Квята Келли Пике беременна от четырехкратного чемпиона «Формулы-1» Макса Ферстаппена. Откровением пара поделилась в личных блогах в соцсетях.

«Мини Ферстаппен-Пике в пути. Мы не можем быть счастливее с нашим маленьким чудом», — заявил спортсмен.

Для голландского автогонщика это будет первенец, а вот у 35-летней Келли уже есть ребенок от бывшего молодого человека — российского гонщика «Формулы-1» Даниила Квята. Пара начала встречаться в 2017 году, а в 2019 году они приобрели статус родителей. На свет появилась девочка Пенелопа. Но их семейная жизнь долго не продержалась, и уже в 2020 году пара рассталась.

Келли Пике не грустила и в 2020 году закрутила роман с Максом Ферстаппеном.

Ранее 5-tv.ru писал, что семикратный чемпион "Формулы-1" немец Михаэль Шумахер появился на публике впервые за 11 лет. В 2013 году он получил тяжелейшую черепно-мозговую травму, врачи долго боролись за его жизнь, с тех пор семья Шумахера ведет уединенный образ жизни и не афиширует подробности о состоянии гонщика.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ

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