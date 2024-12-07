Так есть ли внебрачные дети? После смерти Мадянова открыли наследственное дело

Артист ушел из жизни в сентябре 2024-го, ему было 62 года.

В Москве открыли наследственное дело после смерти актера Романа Мадянова. Об этом сообщает РБК.

Поклонники, узнав эту новость, стали сомневаться в верности актера. Возможно, у него есть и внебрачные дети. Ведь неизвестно, какие на самом деле были у него отношения с супругой на протяжении почти 30 лет брака. Но звездный адвокат Сергей Жорин в беседе с 5-tv.ru успокоил обеспокоенных фанатов.

По его словам, после смерти наследодателя его наследники в течение полугода должны обратиться к нотариусу и заявить свои права. Там открывается наследственное дело, и после этого срока наследникам выдается свидетельство о вступлении в наследство. Но если в ходе вступления наследства между наследниками возник спор, то он разрешается в судебном порядке.

Однако бывают ситуации, когда для вступления в наследство к нотариусу обращается родственник, который не имеет документов, подтверждающих родство.

«Ну, допустим, как говорят незаконнорожденный ребенок. То есть, ребенок, который был рожден в неофициальном браке и у него в свидетельстве о рождении не указан наследодатель, как родитель», — резюмировал адвокат.

По информации Жорина, в таком случае вступить в наследство можно тоже только в судебном порядке.

Артист скончался 25 сентября 2024 года в возрасте 62 лет. Причиной смерти называют онкологию легких. Роман Мадянов прославился по сериалам «Солдаты», «Участок», «Домашний арест» и десяткам других. Также он играл в спектаклях Театра имени Владимира Маяковского.

Ранее 5-tv.ru писал, что сын Мадянова рассказал о последних днях отца. Все верили в восстановление актера.