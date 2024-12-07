Улетел в кювет: 11 человек пострадали в ДТП с автобусом под Новосибирском

Предварительно, тяжелых травм никто не получил.

В Новосибирской области опрокинулся пассажирский автобус, который перевозил 26 человек на мероприятия. Пострадали по меньшей мере 11 человек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правительство региона.

По словам главы регионального Минздрава Ростислава Заблоцкого, пострадавших в тяжелом состоянии нет. Врачи оказывают всю необходимую помощь раненым.

«7 декабря около 10:30 водитель 1959 года рождения, управляя автобусом „КАВЗ“ следовал по автодороге К-17Р „Новосибирск — Кочки — Павлодар“, перевозил 26 пассажиров по маршруту " п. Садовый в п. Верх-Тула. На 20 км трассы, по предварительной информации, не справился с управлением и совершил съезд в кювет с последующим опрокидыванием», — уточняется в сообщении Госавтоинспекции региона.

На месте происшествия продолжают работу сотрудники правоохранительных органов. Все обстоятельства случившегося устанавливаются.

Ранее 5-tv.ru сообщал о страшной аварии с участием автобуса и фуры, которая произошла в Сибири. От удара переднюю часть автобуса вдавило в салон. Выбиты стекла и оторвано колесо.

В результате ДТП пострадали два человека — водитель и пассажир автобуса. При этом водитель большегруза остался цел, несмотря на то, что под его кабиной остались большие вмятины, а лобовое стекло разбилось вдребезги.