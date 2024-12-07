Два человека получили ожоги в салоне сотовой связи в Москве

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Алексей Мокряков
Алексей Мокряков Срочная новость 30 0

Источник 5-tv.ru сообщает о раздавшемся в помещении хлопке.

Два человека получили ожоги в салоне сотовой связи в Москве

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

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Два человека получили ожоги в результате чрезвычайного происшествия в салоне сотовой связи в Москве. Источник 5-tv.ru рассказал, что в помещении раздался хлопок.

Инцидент произошел в торговом центре «Вавилон-92» на проезде Дежнева в Москве. Из помещения в экстренном порядке эвакуируют посетителей, но по данным источника 5-tv.ru в здании на втором этаже могут оказаться заблокированные люди.

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