Путин призвал снизить бюрократическую нагрузку на педагогов
Он отметил, что в последнее время часто поднимаются вопросы, касающиеся перегруженности учителей.
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
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Необходимо снизить бюрократическую нагрузку на педагогов в России, считает президент Владимир Путин. Об этом он заявил на Заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ).
«У педагога должно быть как можно больше времени для того содержательного обучения воспитания, которому он признан. А для этого необходимо снизить бюрократическую часть его работы», — отметил глава государства.
По словам Путина, в последнее время часто обсуждается вопрос перегруженности документами — как врачей, так и учителей. Вопрос не остается без внимания, но меняется, как считает президент, «пока не так много».
«Рассчитываю, что вы, будучи людьми настойчивыми, сможете помочь добиться здесь видимых результатов», — обратился Путин к Совету.
Ранее 5-tv.ru писал, что Путин распространил выплаты получившим инвалидность в зоне СВО на волонтеров.
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