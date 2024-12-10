«На ломаном английском»: Мария Раскина рассказала о работе с Бураком Озчивитом

|
Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала Эксклюзив 73 0

Актриса Раскина: на съемках «Елки 11» общались с Озчивитом через переводчика

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Актриса исполнила одну из главных ролей в фильме «Елки 11», где ее партнером стал знаменитый турецкий артист.

На съемках фильма «Елки 11» исполнительница одной из главных ролей Мария Раскина и ее партнер в кадре, актер из Турции Бурак Озчивит, общались с помощью переводчика. Об этом актриса рассказала корреспонденту 5-tv.ru на закрытом показе картины.

«Мы взаимодействовали почти во всем блоке съемочного дня Бурака. Сложностей не было, рядом с ним был приставлен переводчик, мы общались на ломаном английском, потому что взаимодействие — это всегда про то, насколько ты понимаешь человека», — поделилась Раскина.

По словам актрисы, она — не поклонница турецких сериалов, и в этом для нее была сложность работы в «Елках 11». Дело в том, что по сюжету ее героиня мечтает о встрече со своим кумиром с телеэкрана, однако в жизни Раскина, по ее признанию, «редко от кого фанатеет».

Картина «Елки 11» традиционно выйдет в прокат под Новый год — 19 декабря. Ее дистрибутор — компания «НМГ Кинопрокат», которая входит в холдинг «Национальная Медиа Группа» (НМГ).

Ранее 5-tv.ru рассказал о впечатлениях актера Рузиля Минекаева от работы с Бураком Озчивитом в новых «Елках».

-5° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
100.03
0.65 106.20
1.10
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 11 декабря, для всех знаков зодиака

Последние новости

18:42
Собянин дал старт движению в новом тоннеле под путями МЦД-4
18:22
Путин заявил о значительном преображении облика разных отраслей за счет ИИ
18:16
«Жуткое испытание»: Киркоров рассказал о своих фобиях
18:11
Путин: ведомства уже приступили к отработке заявлений граждан на «Прямую линию»
18:00
ИИ подсказал Путину, к каким вопросам на прямой линии нужно готовиться
17:56
Главная елка страны уехала в Кремль

Сейчас читают

«Орешник»: как это работает и зачем нужно
«Стер пальцы в кровь»: как сын Шепелева готовился к съемкам в «Елках 11»
«Лишь бы не спиться»: как SHAMAN и Лепс работали над песней «Настоящий мужчина»
Соблазнительница или хохотушка: какой вы персонаж турецкого сериала по гороскопу

Интересные материалы

Гороскоп для знаков зодиака декабрь 2024 январь февраль 2025
🎄Каким знакам зодиака 2025 год принесет удачу и счастье
Новый 2025 год Зеленой Змеи — каким будет и как встречать
🐍 Главные цвета 2025 Года Змеи — в чем встречать Новый год