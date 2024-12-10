«На ломаном английском»: Мария Раскина рассказала о работе с Бураком Озчивитом

Актриса исполнила одну из главных ролей в фильме «Елки 11», где ее партнером стал знаменитый турецкий артист.

На съемках фильма «Елки 11» исполнительница одной из главных ролей Мария Раскина и ее партнер в кадре, актер из Турции Бурак Озчивит, общались с помощью переводчика. Об этом актриса рассказала корреспонденту 5-tv.ru на закрытом показе картины.

«Мы взаимодействовали почти во всем блоке съемочного дня Бурака. Сложностей не было, рядом с ним был приставлен переводчик, мы общались на ломаном английском, потому что взаимодействие — это всегда про то, насколько ты понимаешь человека», — поделилась Раскина.

По словам актрисы, она — не поклонница турецких сериалов, и в этом для нее была сложность работы в «Елках 11». Дело в том, что по сюжету ее героиня мечтает о встрече со своим кумиром с телеэкрана, однако в жизни Раскина, по ее признанию, «редко от кого фанатеет».

Картина «Елки 11» традиционно выйдет в прокат под Новый год — 19 декабря. Ее дистрибутор — компания «НМГ Кинопрокат», которая входит в холдинг «Национальная Медиа Группа» (НМГ).

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