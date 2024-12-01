«Его сразу накрыло»: сестра погибшего ребенка рассказала об атаке дрона ВСУ под Брянском
Отец погибшего при атаке дрона на Брянскую область ребенка пытался его спасти
Фото, видео: 5-tv.ru
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Нападение на мирных жителей было совершено в два часа ночи.
Жертвой атаки беспилотника ВСУ на жилой дом в Брянской области стал 12-летний мальчик. В результате обстрела жилище оказалось полностью разрушено. Через эти завалы к ребенку пытался пробраться отец, рассказала сестра погибшего Дарья в беседе с 5-tv.ru.
«Беспилотник прилетел в его комнату. Его сразу накрыло стеной и все потом», — поделилась девушка.
Она уточнила, что все произошло в два часа ночи. Родители в этот момент находились в соседней комнате. Когда атака произошла, глава семейства пытался вытащить мальчика, поднимал балки. Однако ребенок погиб.
Последствия атаки дрона ВСУ на дом в Брянской области.
Российские регионы регулярно подвергаются атакам с украинской стороны после начала спецоперации, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года. ВСУ применяют не только беспилотники, но и обстреливают приграничные регионы ракетами.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что ребенок погиб при массированной атаке дронов ВСУ на Брянскую область. Вместе с тем был полностью уничтожен один жилой дом. Как уточнил губернатор Александр Богомаз, за ночь боевики атаковали регион 12-ю дронами.
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