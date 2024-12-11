Путин назвал телефонное мошенничество госполитикой Украины против России

Телефонное мошенничество на Украине возведено в ранг государственной политики и используется как один из видов атак на Россию. Об этом заявил президент России Владимир Путин на заседании с членами Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ).

Российский лидер подчеркнул, что зачастую телефонным мошенничеством занимаются украинские госструктуры или организации, которые контролируют власти Незалежной.

«Это нам известно, это возведено в ранг государственной политики, это одна из линий атак на нас с вами, на наше население», — сказал глава государства.

Путин отметил, что обратит внимание Генпрокуратуры на эту проблему, и заявил о необходимости разработки методов блокировки звонков от украинских мошенников.

«Должны быть системные меры и от сотовых операторов, по крайней мере до окончания СВО: если звонок пеленгуется с территории Украины, абонент должен быть об этом уведомлен», — сказал в беседе с «Известиями» член комитета по политтехнологиям Российской ассоциации по связям с общественностью Павел Склянчук.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, какие три схемы используют аферисты перед Новым годом.