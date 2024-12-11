Путин назвал телефонное мошенничество госполитикой Украины против России

РФ известно, что в Незалежной подобными преступлениями занимаются органы, которые контролируют сами власти.
Фото: www.globallookpress.com/Matthias Balk
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Телефонное мошенничество на Украине возведено в ранг государственной политики и используется как один из видов атак на Россию. Об этом заявил президент России Владимир Путин на заседании с членами Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ).
Российский лидер подчеркнул, что зачастую телефонным мошенничеством занимаются украинские госструктуры или организации, которые контролируют власти Незалежной.
«Это нам известно, это возведено в ранг государственной политики, это одна из линий атак на нас с вами, на наше население», — сказал глава государства.
Путин отметил, что обратит внимание Генпрокуратуры на эту проблему, и заявил о необходимости разработки методов блокировки звонков от украинских мошенников.
«Должны быть системные меры и от сотовых операторов, по крайней мере до окончания СВО: если звонок пеленгуется с территории Украины, абонент должен быть об этом уведомлен», — сказал в беседе с «Известиями» член комитета по политтехнологиям Российской ассоциации по связям с общественностью Павел Склянчук.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, какие три схемы используют аферисты перед Новым годом.
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