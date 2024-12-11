«Он требует»: Дональд Трамп хочет назначить свою невестку сенатором от Флориды

Республиканец связался с губернатором штата, чтобы тот рассмотрел ее кандидатуру.

Дональд Трамп хочет назначить свою невестку Лару Трамп сенатором от штата Флорида. Об этом сообщает The New York Post со ссылкой на собственные источники.

Сейчас эту должность занимает Марк Рубио. Однако он может покинуть свой пост в январе 2025 года, чтобы возглавить Госдепартамент.

Избранный президент США уже связался с губернатором Флориды Роном Десантисом и выдвинул кандидатуру.

«Трамп требует от Десантиса назначить Лару Трамп на пост вместо сенатора от Флориды Марка Рубио», — заявляет источник из окружения республиканца.

Лара Трамп замужем за вторым сыном политика Эриком Трампом. Прежде она занимала пост сопредседателя Национального комитета Республиканской партии. В беседе со СМИ она уже заявила, что не против стать сенатором, если ее кандидатуру утвердят.

«Если быть полностью откровенной, я не знаю, как именно это будет выглядеть. Но да, я бы на 100% рассмотрела это», — заявила Лара Трамп изданию Associated Press.

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