Дома Ди Каприо и Спилберга: масштабный лесной пожар в Калифорнии угрожает сжечь Малибу
В Калифорнии масштабный лесной пожар подступает к Малибу, где живут звезды
Фото, видео: Reuters/Марио Анцуони; 5-tv.ru
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
В городе, где живут голливудские звезды, проводится эвакуация.
В Калифорнии лесной пожар угрожает городу Малибу — месту проживания голливудских звезд и миллиардеров. Среди них Леонардо Ди Каприо, Стивен Спилберг и Уилл Смит.
Уже уничтожено 1100 гектаров леса. Каждую минуту огонь выжигал площадь равную пяти футбольным полям. Есть угроза жилым постройкам.
Спасатели сейчас эвакуируют население. Нужно спасти 18 тысяч человек. В любой момент огонь может перекрыть все выезды из города.
Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что огонь в Малибу распространяется очень быстро, и некоторые местные жители не успевают собрать вещи перед эвакуацией.
Читайте также
93%
0.65 106.20
1.10
Нашли ошибку?