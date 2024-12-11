Дома Ди Каприо и Спилберга: масштабный лесной пожар в Калифорнии угрожает сжечь Малибу

В городе, где живут голливудские звезды, проводится эвакуация.

В Калифорнии лесной пожар угрожает городу Малибу — месту проживания голливудских звезд и миллиардеров. Среди них Леонардо Ди Каприо, Стивен Спилберг и Уилл Смит.

Уже уничтожено 1100 гектаров леса. Каждую минуту огонь выжигал площадь равную пяти футбольным полям. Есть угроза жилым постройкам.

Спасатели сейчас эвакуируют население. Нужно спасти 18 тысяч человек. В любой момент огонь может перекрыть все выезды из города.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что огонь в Малибу распространяется очень быстро, и некоторые местные жители не успевают собрать вещи перед эвакуацией.