Василия Ливанова госпитализировали в Москве
Актер находится в отделении НИИ имени Склифосовского.
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Народного артиста РСФСР Василия Ливанова экстренно госпитализировали в Москве по причине тромбоза глубоких вен. Об этом сообщает источник 5-tv.ru.
Уточняется, что 89-летнему актеру дважды вызывали скорую помощь в начале декабря. Сначала ему стало плохо 6 декабря, но от госпитализации Ливанов отказался. Повторно ему стало плохо 7 декабря. Ливанову потребовалась срочная медицинская помощь. Тогда его отвезли в НИИ скорой помощи имени Н. В. Склифосовского.
Известно, что 13 ноября режиссера экстренно госпитализировали в больницу из-за обострения хронического заболевания. Сообщалось, что у него открылось желудочно-кишечное кровотечение.
До этого в конце сентября Ливанова также госпитализировали в реанимацию, где диагностировали ишемический инсульт.
Ранее 5-tv.ru сообщил, что актер Борис Щербаков жалуется на боли после операции на челюсти.
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