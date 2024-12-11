Василия Ливанова госпитализировали в Москве

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Елизавета Дмитриева
Елизавета Дмитриева Эксклюзив 56 0

Актер находится в отделении НИИ имени Склифосовского.

Василия Ливанова госпитализировали в Москве

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков

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Народного артиста РСФСР Василия Ливанова экстренно госпитализировали в Москве по причине тромбоза глубоких вен. Об этом сообщает источник 5-tv.ru.

Уточняется, что 89-летнему актеру дважды вызывали скорую помощь в начале декабря. Сначала ему стало плохо 6 декабря, но от госпитализации Ливанов отказался. Повторно ему стало плохо 7 декабря. Ливанову потребовалась срочная медицинская помощь. Тогда его отвезли в НИИ скорой помощи имени Н. В. Склифосовского.

Известно, что 13 ноября режиссера экстренно госпитализировали в больницу из-за обострения хронического заболевания. Сообщалось, что у него открылось желудочно-кишечное кровотечение.

До этого в конце сентября Ливанова также госпитализировали в реанимацию, где диагностировали ишемический инсульт.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что актер Борис Щербаков жалуется на боли после операции на челюсти.

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