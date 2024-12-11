Перспективное будущее: в Москве продет молодежный фестиваль «Студфест»

|
Александра Якимчук
Александра Якимчук 39 0

Заммэра Москвы Сергунина: в столице пройдет молодежный фестиваль «Студфест»

Перспективное будущее: в Москве продет молодежный фестиваль «Студфест»

Фото: mos.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

В мероприятии могут принять участие начинающие предприниматели и те, кто хочет построить успешную карьеру в крупной компании.

Пятый Московский международный фестиваль студенческого предпринимательства «Студфест» пройдет 24 января 2025 года. Об этом сообщила заммэра столицы Наталья Сергунина.

«Программа включит два направления: „Я создаю бизнес“ и „Я строю карьеру“. В рамках первого блока состоится традиционный конкурс технологических и наукоемких проектов. Прием заявок на участие в нем уже открыт и завершится 10 января», — пояснила Сергунина.

Участники конкурса пройдут несколько отборочных этапов. Те, кто хочет развивать свое дело, должны осилить путь от презентации команды до защиты бизнесс-модели. На консультации в «Академию инноваторов» пригласят лишь 50 сильнейших. А самые перспективные разработки будут представлены на сцене фестиваля.

Те, кто хочет построить карьеру в успешном предприятии, должны поучаствовать в онлайн-тестировании, выполнить ряд заданий от возможных работодателей и пройти собеседование. Лучшие 50 участников мероприятия будут стажироваться в крупных отраслевых компаниях Москвы.

У фестиваля корме конкурсной программы запланированы и другие активности. Например, выступления экспертов и интеллектуальные игры. Возраст участников — от 14 до 35 лет. Все они либо выпускники, либо студенты российских или зарубежных вузов и колледжей.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что главная экоелка страны открылась в Москве.

-5° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
100.03
0.65 106.20
1.10
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 11 декабря, для всех знаков зодиака

Последние новости

18:42
Собянин дал старт движению в новом тоннеле под путями МЦД-4
18:22
Путин заявил о значительном преображении облика разных отраслей за счет ИИ
18:16
«Жуткое испытание»: Киркоров рассказал о своих фобиях
18:11
Путин: ведомства уже приступили к отработке заявлений граждан на «Прямую линию»
18:00
ИИ подсказал Путину, к каким вопросам на прямой линии нужно готовиться
17:56
Главная елка страны уехала в Кремль

Сейчас читают

«Орешник»: как это работает и зачем нужно
«Стер пальцы в кровь»: как сын Шепелева готовился к съемкам в «Елках 11»
«Лишь бы не спиться»: как SHAMAN и Лепс работали над песней «Настоящий мужчина»
Соблазнительница или хохотушка: какой вы персонаж турецкого сериала по гороскопу

Интересные материалы

Гороскоп для знаков зодиака декабрь 2024 январь февраль 2025
🎄Каким знакам зодиака 2025 год принесет удачу и счастье
Новый 2025 год Зеленой Змеи — каким будет и как встречать
🐍 Главные цвета 2025 Года Змеи — в чем встречать Новый год