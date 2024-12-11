Такая «байденомика»: Трамп расписал схему по присвоению выделяемых Украине денег

Эфирная новость 232 0

Трамп расписал схему Байдена о присвоению выделяемых Украине денег

Фото, видео: www.globallookpress.com/Ron Sachs - Pool via CNP; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Республиканец назвал пять этапов, которые помогают американскому президенту и его семье отмывать финансы через помощь киевскому режиму.

Избранный президент США обвинил своего предшественника в присвоении денег, выделяемых Киеву. Дональд Трамп расписал пять этапов так называемой «байденомики» — коррупционной схемы семейства Байденов с отмыванием денег через Украину.

Выглядит это так: американцы платят налоги, Байден отправляет их Украине, оттуда они возвращаются сыну Байдена Хантеру, который отдает их отцу, а все заканчивается помилованием Хантера.

Трамп неоднократно указывал на возможные коррупционные схемы между Байденом-младшим и его отцом, который в то время был вице-президентом США.

В начале декабря действующий президент США помиловал Хантера, который признал свою вину и ожидал приговоров по двум уголовным делам, в том числе — о коррупции.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что при Дональде Трампе объемы поставок на Украину снизятся.

-3° Атмосферное давление 755 мм рт. ст.
Относительная влажность 80%
103.27
3.24 108.56
2.36
Широкий жест Вселенной: ведический гороскоп для Близнецов на 2025 год

Последние новости

14:20
Больше золота! Как привлечь богатство в Новом 2025 году с помощью фэн-шуй
14:18
Российские войска освободили населенный пункт Новоивановка в Курской области
14:17
Больше полувека на подмостках: главные вехи жизни актрисы Раисы Максимовой
14:04
Трамп может стать «Человеком года» по версии журнала Time
13:52
Рабочий погиб при обрушении шахты «Ново-Кальинская» в Свердловской области
13:50
Вкуснее и полезнее: чем заменить оливье и крабовый салат на новогоднем столе

Сейчас читают

«Орешник»: как это работает и зачем нужно
Известный врач объяснила, можно ли есть яичную скорлупу и что произойдет с организмом
Пугающие предсказания Нострадамуса на 2025 год
Соблазнительница или хохотушка: какой вы персонаж турецкого сериала по гороскопу

Интересные материалы

Гороскоп для знаков зодиака декабрь 2024 январь февраль 2025
🎄Каким знакам зодиака 2025 год принесет удачу и счастье
Новый 2025 год Зеленой Змеи — каким будет и как встречать
🐍 Главные цвета 2025 Года Змеи — в чем встречать Новый год