Сдаться или умереть: группировка ВСУ оказалась в окружении под Курахово

Рогов: группировка ВСУ оказалась в окружении войск РФ под Курахово
Фото: © РИА Новости/Станислав Красильников
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Возможные пути отступления боевиков находятся под контролем армии России.
Группировка ВСУ южнее Курахово попала в окружение. Об этом сообщил информационному агентству РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.
«Наша армия расширила зону контроля на севере от Успеновки, взяв крупный вражеский „опорник“, тем самым группировка ВСУ, которая находится в селе Анновка и прикрывала южный пригород Курахова, оказалась, по сути, в оперативном окружении», — объяснил Рогов.
По его словам, пути отступления украинских боевиков отрезаны, так как находятся под огневым контролем наших войск. Поэтому судьба гарнизона ВСУ в Анновке незавидна. Его составу придется выбирать: либо боевики сдаются в плен, либо будут уничтожены.
Курахово — это самый крупный город в юго-западной части Донбасса, который оставался под контролем ВСУ после освобождения Угледара. Он находится в 40 километрах от Донецка и имеет большое оперативное значение.
Ранее 5-tv.ru писал о том, артиллерия России громит опорники ВСУ в курском приграничье.
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