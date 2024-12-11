Захарова назвала неприкосновенность объектов РФ в Сирии приоритетом

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Анастасия Лежепекова
Анастасия Лежепекова Срочная новость 37 0

Москва исходит из того, что в отношении ее объектов будут соблюдены нормы международного права.

Захарова назвала неприкосновенность объектов РФ в Сирии приоритетом

Фото: Reuters/Орхан Кереман

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Россия в настоящее время внимательно следит за событиями в Сирии, для РФ приоритетом является неприкосновенность российских дипломатических и военных объектов. Об этом на брифинге заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Безусловный приоритет для нас имеет безопасность всех российских граждан, находящихся на территории Сирии, а также неприкосновенность российских объектов и представительств: дипломатических, военных и других, в том числе имеющих отношение к деятельности отечественных компаний и организаций», — сказала дипломат.

По словам Захаровой, Москва исходит из того, что российские объекты в Сирии будут неприкосновенны, что согласуется с соблюдением норм международного права. 

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Захарова посоветовала Западу позаботиться о спасении Украины, а не о ее победе. Так дипломат отреагировала на выпад министра иностранных дел Норвегии Эспена Барта Эйде. 

 

 

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