«Я уже бабка!» — певица Слава показала пышные формы на концерте в Кремле

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Евгения Парфентьева
Евгения Парфентьева 101 0

Григорий Лепс появился на концерте в Кремле без молодой возлюбленной Авроры

«Я уже бабка!» — певица Слава показала пышные формы на концерте в Кремле

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

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По словам звезды, она уже не может разглядеть надписи на упаковке крема без очков.

В Кремле 9 декабря состоялся концерт «Наш Новый год», на котором собрались самые яркие российские звезды. Корреспондент URA.RU пообщался со многими из них и узнал пикантные подробности.

Так, певица Слава появилась на мероприятии в шикарном красном платье, которое эффектно подчеркивало ее фигуру. При этом она призналась, что ей едва удалось втиснуть в наряд свою грудь.

«Я же уже бабка! Очки купила даже! Дело в том, что я все вижу очень хорошо, но не вижу, что написано на задней упаковке кремов», — призналась звезда, которая совсем недавно стала бабушкой.

Народный артист РФ Григорий Лепс на концерте появился без своей 18-летней возлюбленной Авроры. Все присутствующие отметили, что наличие молодой спутницы пошло артисту на пользу — он стал выглядеть свежее, а также сменил прическу на более современную.

А вот заслуженный артист РФ SHAMAN, который совсем недавно перенес смерть своего пресс-секретаря Антона Коробкова-Землянского, был совсем неразговорчив с журналистами.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что дочь Славы Морозова отказалась от сериала Андреасяна из-за откровенной роли.

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