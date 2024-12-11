Путин: ведомства уже приступили к отработке заявлений граждан на «Прямую линию»

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Евгения Парфентьева
Евгения Парфентьева 24 0

Однако более детальные задачи перед специалистами будут поставлены после окончания ежегодной беседы граждан с президентом.

Фото, видео: 5-tv.ru

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Профильные ведомства уже начали прорабатывать некоторые обращения россиян, которые поступили на «Прямую линию». Об этом президент России Владимир Путин сообщил в ходе выступления на Международной конференции по искусственному интеллекту AI Journey 2024 в Москве.

«Уже сейчас наиболее актуальные вопросы поднимаются из этого всего массива, и ведомства уже приступили к их проработке и реагированию на них», — отметил российский лидер.

Более конкретные задачи перед специалистами и региональными властями будут поставлены уже после проведения «Прямой линии».

Прямая линия президента, которой дали название «Итоги года с Владимиром Путиным», состоится 19 декабря. С 8 декабря по всей стране работают колл-центры, в которые поступают вопросы от россиян. Вопросы также можно отправить через сайт, по почте или СМС.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что сотрудники колл-центра в штабе Народного фронта впервые стали применять искусственный интеллект для обработки обращений россиян на прямую линию с президентом России Владимиром Путиным.

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