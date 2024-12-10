В колл-центре прямой линии Путина начали применять ИИ для обработки обращений

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Евгения Парфентьева
Евгения Парфентьева 27 0

Нейросеть помогает обрабатывать голосовые и текстовые сообщения, а также разбивать их по темам.

В call-центре прямой линии Путина начали применять ИИ для обработки обращений

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

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Тема:
Прямая линия с Владимиром Путиным

Сотрудники колл-центра в штабе Народного фронта впервые стали применять искусственный интеллект для обработки обращений россиян на прямую линию с президентом России Владимиром Путиным. Об этом специалист по ИИ Михаил Войтко рассказал в беседе с «Известиями».

«Впервые используем искусственный интеллект — [нейросеть] GigaChat. Смысл работы в следующем: приходят обращения в разные каналы, мы обрабатываем аудиосообщения, приходящие на автоответчик, обрабатываем текстовые сообщения, которые в социальных сетях к нам приходят, по SMS-каналу, на сайте, и из аудио переводим в текст», — объяснил Войтко.

После обработки обращения разбиваются по темам и проходят классификацию, уточнил эксперт.

По его словам, самые популярные темы обращений отображаются на большом экране. Выяснилось, что россиян большего всего интересуют вопросы здравоохранения, состояния дорог и жилья, социальных выплат и расчета пенсий.

Ранее 5-tv.ru передавал слова пресс-секретаря главы российского государства Дмитрия Пескова о том, что на прямую линию с Путиным уже поступило более 300 тысяч обращений.

Тема:
Прямая линия с Владимиром Путиным
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