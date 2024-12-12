Повышение выплат: на сколько увеличат пенсию работающим пенсионерам в 2025 году

Уровень индексации будет считаться от той суммы, которую россиянин мог бы получать, если бы был неработающим пенсионером.

В 2025 году размер пенсий работающих пенсионеров вырастет на 7,3%. Этот показатель будут высчитывать от размера выплаты со всеми пропущенными индексациями, сообщила пресс-служба Социального фонда России (СФР).

«Уровень индексации будет считаться не от той суммы, которую работающий пенсионер получает сейчас, а от той, которую он мог бы получать, если бы был неработающим пенсионером», — отметили в ведомстве.

К примеру, работающий пенсионер получает сейчас 19 527,94 рублей в месяц. А будь он неработающим, получал бы около 36 350 рублей. Именно последняя сумма и будет проиндексирована на 7,3%. Эту цифру в будущем прибавят к сумме, которую работающие россияне получают в текущем году.

«Именно поэтому максимальное увеличение в январе ожидает тех пенсионеров, которые ранее уволились с работы. Иными словами, повышение выплат гарантировано всем, но только оставившие трудовую деятельность получат еще и прибавку в связи с прекращением трудовой деятельности», — добавили в Социальном фонде РФ.

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