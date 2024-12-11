«Ждут торговые войны»: мир насторожился после переговоров Трампа и Си Цзиньпина

Европа, Азия и Австралия опасаются угрозы со стороны Китая, который может превратиться с союзника США при новом президенте.

Заявление победившего на президентских выборах в США Дональда Трампа о старте переговоров с Китаем насторожило не только Европу, но и союзников США в Азии. Об этом сообщил политолог Малек Дудаков, его цитирует EADaily.

На прошлой неделе Трамп написал на своей странице в X, что переговоры с Китаем уже стартовали и, если все пойдет по плану, завершатся через 90 дней. Дудаков указал, что это произошло сразу после введения Китаем санкций на экспорт редкоземельных металлов в США, что сильно ударил по американскому ВПК.

На фоне таких новостей оживились и разговоры о будущем AUKUS — военно-политическом блоке США, Великобритании и Австралии. Так, Вашингтон уже давно обещает передать Канберре свои списанные подлодки, однако пока делать этого не торопится. Уточняется, что раньше подобную технику Пентагон делал шесть лет, теперь же срок увеличился до девяти.

«Трамп наверняка захочет пересмотреть условия сделки и заставить Австралию платить больше. А если не удастся, то можно AUKUS и торпедировать. Ну и заодно Австралию — как и Японию, Южную Корею и Тайвань — ждут торговые войны с Трампом. Не так они себе представляли будущее антикитайской коалиции, когда включались в нее при Джо Байдене», — считает Дудаков.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что после инаугурации Трампа объемы помощи Украине снизятся.