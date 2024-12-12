На участках двух бывших промзон в Очаково-Матвеевском появится 11 школ и детских садов

Инвесторы построят 11 образовательных объектов в рамках редевелопмента части бывших промзон Северное Очаково и Южное Очаково, общая площадь которых составляет более 650 гектаров. Об этом сообщил заместитель Мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«В общей сложности на бывших производственных территориях построят четыре школы, шесть детских садов и блок начальных классов. Суммарная площадь этих объектов составит около 130 тысяч квадратных метров. Новые образовательные корпуса смогут посещать более шести тысяч учеников и воспитанников. После завершения строительства все школы и детские сады планируют передать в систему столичного образования», — отметил Владимир Ефимов.

Сейчас на участках бывших промзон находятся объекты городской инженерной инфраструктуры, общественно-производственные здания и крупные административные комплексы. Территории преобразуют в комфортные городские кварталы с современной жилой застройкой, деловой, коммерческой и социальной инфраструктурой.

«В настоящее время в проезде Стройкомбината идет строительство школы на 1,1 тысячи мест площадью более 22 тысяч квадратных метров. Завершить ее возведение планируют в конце 2026 года. На Озерной улице намерены построить детский сад для 150 воспитанников и школу на тысячу мест. Суммарная площадь образовательных объектов составит 27 тысяч квадратных метров», — отметил министр Правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики столицы Владислав Овчинский.

Возведение школ и детских садов проходит под контролем Комитета государственного строительного надзора, добавил председатель ведомства Антон Слободчиков. Работы на трех площадках уже начались.

Образовательное учреждение на тысячу мест строят с февраля 2024 года, бетонирование в здании уже близится к завершению, инспекторы Мосгосстройнадзора проводят четвертую выездную проверку. Извещения о начале строительства школы на 1,1 тысячи мест поступило в ноябре, детского сада на 150 мест — в сентябре. По ним составлены индивидуальные программы контрольных мероприятий.