Решение коллег за океаном ударит по ним самим, отметили в ведомстве.

Решение США выделить Украине 20 миллиардов долларов, погасить которые предполагается за счет доходов от замороженных активов России, — не что иное, как грабеж. Об этом заявили в МИД России.

«Объявленное министерством финансов США 10 декабря выделение режиму в Киеве очередного кредита представляет собой банальный грабеж», — отметили в ведомстве.

Все это лидеры стран Группы семи (G7) делают для того, чтобы потратить все резервы России, удерживающиеся Западом. Такое решение, как и другие санкции, сильно ударит по самим США, добавили в МИД РФ.

Агентство Reuters 8 декабря сообщило, что США готовят новый пакет военной помощи Украине на сумму 988 миллионов долларов. При этом администрация действующего президента США Джо Байдена не хочет отправлять на Украину оружие из запасов американской армии, его планируется приобретать у промышленных предприятий.

Отмечалось также, что выделение упомянутых 988 миллионов сократит остаток финансов, доступных в рамках Инициативы по содействию безопасности Украины (USAI).

До этого официальный представитель Пентагона Патрик Райдер говорил, что на помощь Вооруженным силам Украины (ВСУ) у Штатов остались девять миллиардов долларов: 6,8 из них по программе Presidential Drawdown (PDA, президентские поручения по сокращению), а 2,2 — в рамках инициативы содействия безопасности Украины.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, почему президент* Украины Владимир Зеленский верит в свою безнаказанность.

* — пятилетний срок президентских полномочий Зеленского истек 20 мая 2024 года. Но ввиду введенного в феврале 2022 года на Украине военного положения, Зеленский отменил выборы главы государства. Как отметил президент России Владимир Путин — на Украине произошла узурпация власти.