+Обязательная активность? —может ли сотрудник отказаться от корпоратива

Юрист объяснил, что делать, если работодатель заставляет покупать билет на новогодний праздник и имеет ли она на это право.

Работодатель не имеет права заставлять сотрудника посещать корпоратив. Об этом юрист Илья Русяев сообщил в беседе с NEWS.ru.

По словам эксперта, любые корпоративные мероприятия, будь то тимбилдинг или прочие коллективные активности, не относятся к трудовым обязанностям в том случае, если они не прописаны в трудовом договоре или любых других локальных актах. Поэтому, если работник не желает посещать мероприятие, ему не могут угрожать штрафами, увольнением и другими дисциплинарными взысканиями.

Исключения составляют корпоративы, которые проводятся в рабочее время. Тогда сотрудник может сделать выбор: посетить мероприятие или остаться на своем рабочем месте. Однако даже в этой ситуации принуждать к участию работодатель не имеет права, если его требования не обоснованы нормативными актами.

«Такие действия могут быть обжалованы в трудовой инспекции или через суд. Если работник сталкивается с подобным давлением, он имеет право обратиться за консультацией к юристу или в инспекцию труда для защиты своих прав», — сообщил Русяев.

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