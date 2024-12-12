Матвиенко назвала примеры крепкого стратегического партнерства РФ и Казахстана
Председатель Совета Федерации подчеркнула высокий уровень отношений Москвы и Астаны.
Фото, видео: 5-tv.ru
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Отношения Москвы и Астаны вышли на беспрецедентно высокий уровень. Об этом в ходе визита в Казахстан заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.
Она встретилась с президентом республики. Одна из главных тем переговоров — расширение экономического сотрудничества.
«Какую бы мы сферу ни взяли, взаимный товарооборот, инвестиции, крупнейшие проекты промышленности, энергетики, сотрудничество с сельским хозяйством. Это уже реальные примеры крепкого стратегического партнерства, союзничества между нашими государствами. И, конечно, наш визит мы приурочили как раз к тому времени, когда востребованность в парламенте нужна», — отметила Матвиенко.
Касым-Жомарт Токаев в свою очередь заявил об укреплении стратегического партнерства и отметил роль парламентской дипломатии.
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