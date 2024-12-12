Один человек погиб при ДТП с участием грузовика в Новой Москве

В Новой Москве произошла авария с участием легкового и грузового автомобилей. Об этом сообщил источник 5-tv.ru.

По информации собеседника, ДТП произошло на пересечении Варшавского шоссе с трассой А-107. В результате трагедии один человек погиб и еще один пострадал.

Дополнительные детали случившегося устанавливаются.

В среду, 11 декабря, в серьезное ДТП попала министр культуры Мордовии Светлана Баулина. Выяснилось, что она возвращалась из командировки в Рязани по трассе М-5.

В результате аварии водитель Баулиной погиб, а сама она оказалась в больнице. При этом детали ДТП власти пока не уточняют.

Ранее 5-tv.ru сообщал, как один человек погиб в результате жуткого ДТП в Шпаковском районе Ставропольского края. Им оказался 18-летний водитель, который не справился с управлением и на встречной полосе столкнулся с другой машиной.

Авария произошла вечером 9 декабря на 29-м километре федеральной трассы «Кавказ». Выехавший на встречную полосу водитель скончался в больнице. 19-летний пассажир, ехавший с ним, выжил, но получил серьезные травмы и был госпитализирован.