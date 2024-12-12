Путин на церемонии вручения госнаград поздравил россиян с Днем Конституции

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Евгения Парфентьева
Евгения Парфентьева 41 0

Медалей удостоились выдающиеся деятели, а теплые слова от президента получили все жители страны.

Путин на церемонии вручения госнаград поздравил россиян с Днем Конституции

Фото: © РИА Новости/Гавриил Григоров

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Президент России Владимир Путин поздравил граждан страны с Днем Конституции на церемонии вручения государственных наград.

«Уважаемые коллеги, друзья! Прежде всего хочу поздравить вас и всех граждан нашей страны с Днем Конституции. <…> Наша страна живет, работает, постоянно развивается», — торжественно произнес глава российского государства.

Президент вручил награды выдающимся общественным и религиозным деятелям, ученым, спортсменам, людям искусства, подчеркнув, что они вносят они огромный вклад в развитии России.

Так, военному корреспонденту ВГТРК Евгению Поддубному Путин вручил «Золотую звезду» Героя России. Журналист храбро работал в Курской области после того, как на нее напали украинские боевики. Поддубный был тяжело ранен и несколько месяцев восстанавливался.

Медали Героя труда России удостоилась композитор Александра Пахмутова. Путин назвал ее «мелодией нашей страны и нашего народа».

Помимо этого, президент поблагодарил всех российских журналистов за объективность и веру в Россию.

В приватной обстановке он поздравил с праздником и главу Конституционного суда Валерия Зорькина, который работал над созданием российской Конституции в 1990–1991 годах.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Путин назвал Москву одним из лидеров в мире по внедрению «умного города».

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