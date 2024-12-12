Безопасное отбеливание: врач назвала четыре способа получить красивую улыбку

|
Наталья Мулько
Наталья Мулько 51 0

Врач Жидких: профессиональное отбеливание зубов является самым безопасным

Врач Жидких назвала 4 способа безопасно отбелить зубы

Фото: www.globallookpress.com/Erik Reis - IKOstudio

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Можно ли сделать это в домашних условиях?

Профессиональное отбеливание зубов является самым безопасным способом получить красивую улыбку. Об этом рассказала врач-гигиенист Ольга Жидких в разговоре с aif.ru.

Она отметила, что данная процедура должна проводиться квалификационным стоматологом в медицинском учреждении. Специалист должен использовать проверенные препараты, снижая до минимума вероятность вреда для зубов и десен.

По словам Жидких, после тщательного осмотра врач подберет наиболее подходящий способ отбеливания в зависимости от состояния зубов и десен пациента. На данный момент проводится как химическое отбеливание, так и более современный метод — лазерное отбеливание.

Существует еще один безопасный способ, который заключается в использовании изготовленных на заказ капп. Врач делает слепок зубов пациента и создает каппы.

Затем человек наполняет каппы каппы отбеливающим гелем, содержащим пероксид, и носит их в течение определенного времени. Такой подход также сводит к минимуму риск чрезмерного воздействия на десны и зубы, поскольку каппы защищают мягкие ткани полости рта.

По словам Ольги, существуют также наборы для домашнего отбеливания, которые продаются в аптеках. Однако крайне важно выбирать только те, которые имеют соответствующую сертификацию. Кроме того, перед использованием рекомендуется проконсультироваться со стоматологом.

В продаже также имеются различные отбеливающие пасты, которые могут сделать зубы немного светлее. Они содержат щадящие абразивные частицы и зачастую не включают агрессивных химикатов. Но, к сожалению, они не способны значительно изменить цвет зубов, поскольку такие средства лишь очищают наружную поверхность эмали.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как есть сладкое и не заработать кариес.

-5° Атмосферное давление 752 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
103.95
0.68 110.48
1.92
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 13 декабря, для всех знаков зодиака

Последние новости

6:19
Жителю ЛНР помогли после обращения на горячую линию Путина
6:00
Расчеты «Урагана» сорвали подвоз продовольствия ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
5:55
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 13 декабря, для всех знаков зодиака
5:39
Бойцы раскрыли подробности штурма села Желтое в ДНР
5:24
«Мне нужны деньги»: Настасья Самбурская не собирается покидать Россию
5:00
Победите свой страх: китайский гороскоп на неделю с 16 по 22 декабря

Сейчас читают

«Орешник»: как это работает и зачем нужно
Известный врач объяснила, можно ли есть яичную скорлупу и что произойдет с организмом
«Лишь бы не спиться»: как SHAMAN и Лепс работали над песней «Настоящий мужчина»
Соблазнительница или хохотушка: какой вы персонаж турецкого сериала по гороскопу

Интересные материалы

Гороскоп для знаков зодиака декабрь 2024 январь февраль 2025
🎄Каким знакам зодиака 2025 год принесет удачу и счастье
Новый 2025 год Зеленой Змеи — каким будет и как встречать
🐍 Главные цвета 2025 Года Змеи — в чем встречать Новый год