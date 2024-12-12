Безопасное отбеливание: врач назвала четыре способа получить красивую улыбку

Можно ли сделать это в домашних условиях?

Профессиональное отбеливание зубов является самым безопасным способом получить красивую улыбку. Об этом рассказала врач-гигиенист Ольга Жидких в разговоре с aif.ru.

Она отметила, что данная процедура должна проводиться квалификационным стоматологом в медицинском учреждении. Специалист должен использовать проверенные препараты, снижая до минимума вероятность вреда для зубов и десен.

По словам Жидких, после тщательного осмотра врач подберет наиболее подходящий способ отбеливания в зависимости от состояния зубов и десен пациента. На данный момент проводится как химическое отбеливание, так и более современный метод — лазерное отбеливание.

Существует еще один безопасный способ, который заключается в использовании изготовленных на заказ капп. Врач делает слепок зубов пациента и создает каппы.

Затем человек наполняет каппы каппы отбеливающим гелем, содержащим пероксид, и носит их в течение определенного времени. Такой подход также сводит к минимуму риск чрезмерного воздействия на десны и зубы, поскольку каппы защищают мягкие ткани полости рта.

По словам Ольги, существуют также наборы для домашнего отбеливания, которые продаются в аптеках. Однако крайне важно выбирать только те, которые имеют соответствующую сертификацию. Кроме того, перед использованием рекомендуется проконсультироваться со стоматологом.

В продаже также имеются различные отбеливающие пасты, которые могут сделать зубы немного светлее. Они содержат щадящие абразивные частицы и зачастую не включают агрессивных химикатов. Но, к сожалению, они не способны значительно изменить цвет зубов, поскольку такие средства лишь очищают наружную поверхность эмали.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как есть сладкое и не заработать кариес.