Расчеты «Урагана» сорвали подвоз продовольствия ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО

Дальность поражения у системы — 36 километров.

Расчеты РСЗО «Ураган» сорвали подвоз боеприпасов, материальных средств и продовольствия подразделений ВСУ на одном из направлений в зоне проведения специальной военной операции (СВО). Самые яркие кадры из зоны спецоперации — смотрите в материале 5-tv.ru.

Выполнив боевую задачу, расчеты сразу же покинули огневые позиции, оставаясь незамеченным для артиллерии противника.

«Работаем, в основном, по скоплениям пехоты и техники противника. Приехали, на цель навелись, развернули пакет, отстрелялись, быстро свернулись и уехали», — сказал военнослужащий с позывным «Чупа».

Артиллеристы группировки войск «Восток» уточнили, что за время СВО боевая слаженность подразделений достигала такого уровня, что на развертывание боевой машины тратится рекордно минимальное время, так как украинские националисты постоянно охотятся за боевыми машинами РСЗО «Ураган».

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.