Правда или вымысел? Как-томатный сок снижает артериальное давление

Врачи советуют готовить его в домашних условиях.

Гастроэнтеролог Антон Загайнов подтвердил миф о том, что помидоры могут снизить артериальное давление. Причина в том, что эта ягода богата калием, который помогает выводить натрий из организма, в результате чего его уровень в крови нормализуется, а, следовательно, и давление. Об этом гастроэнтеролог Антон Загайнов рассказал в беседе с АиФ.

«Также помидоры содержат ликопин — пигмент красно-оранжевого цвета, обладающий мощными антиоксидантными свойствами. Он может снижать уровень воспаления, что улучшает сердечно-сосудистое здоровье», — объясняет врач.

Для того чтобы снизить АД, необходимо употреблять свежие томаты, например, в салатах или можно приготовить домашний сок. Для него понадобится 200 миллилитров сока и 300 граммов помидоров.

Также его можно подвергнуть легкой термической обработке, что улучшит его свойства. В день стоит употреблять 200-300 граммов помидоров.

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