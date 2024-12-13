Правда или вымысел? Как-томатный сок снижает артериальное давление

|
Ольга Бойко
Ольга Бойко 48 0

Томатный сок снижает артериальное давление

Томатный сок снизит артериальное давление

Фото: © РИА Новости/Алексей Никольский

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Врачи советуют готовить его в домашних условиях.

Гастроэнтеролог Антон Загайнов подтвердил миф о том, что помидоры могут снизить артериальное давление. Причина в том, что эта ягода богата калием, который помогает выводить натрий из организма, в результате чего его уровень в крови нормализуется, а, следовательно, и давление. Об этом гастроэнтеролог Антон Загайнов рассказал в беседе с АиФ.

«Также помидоры содержат ликопин — пигмент красно-оранжевого цвета, обладающий мощными антиоксидантными свойствами. Он может снижать уровень воспаления, что улучшает сердечно-сосудистое здоровье», — объясняет врач.

Для того чтобы снизить АД, необходимо употреблять свежие томаты, например, в салатах или можно приготовить домашний сок. Для него понадобится 200 миллилитров сока и 300 граммов помидоров.

Также его можно подвергнуть легкой термической обработке, что улучшит его свойства. В день стоит употреблять 200-300 граммов помидоров.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как заменить привычные сладости на низкокалорийные десерты. 

-5° Атмосферное давление 752 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
103.95
0.68 110.48
1.92
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 13 декабря, для всех знаков зодиака

Последние новости

6:30
Развеян миф: аким должен быть рацион питания зимой
6:30
Назревает энергокризис: в Молдавии вводят чрезвычайное положение
6:19
Жителю ЛНР помогли после обращения на горячую линию Путина
6:00
Расчеты «Урагана» сорвали подвоз продовольствия ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
5:55
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 13 декабря, для всех знаков зодиака
5:39
Бойцы раскрыли подробности штурма села Желтое в ДНР

Сейчас читают

«Орешник»: как это работает и зачем нужно
Известный врач объяснила, можно ли есть яичную скорлупу и что произойдет с организмом
«Лишь бы не спиться»: как SHAMAN и Лепс работали над песней «Настоящий мужчина»
Соблазнительница или хохотушка: какой вы персонаж турецкого сериала по гороскопу

Интересные материалы

Гороскоп для знаков зодиака декабрь 2024 январь февраль 2025
🎄Каким знакам зодиака 2025 год принесет удачу и счастье
Новый 2025 год Зеленой Змеи — каким будет и как встречать
🐍 Главные цвета 2025 Года Змеи — в чем встречать Новый год