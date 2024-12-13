«Никаких галочек по умолчанию»: россиян защитят от навязывания допуслуг

Изменения затронут самые разные сферы — от страхования до ЖКХ.

Власти намерены защитить россиян от лишних трат, оградив покупателей от навязывания дополнительных товаров и услуг. Для их оформления потребитель должен будет дать письменное согласие. Такие поправки в законодательство подготовило правительство.

За нарушение этого правила клиент может потребовать компенсацию. Как будет работать механизм, выяснил корреспондент «Известий» Максим Обленедер.

Теперь Василий настоящий ас в онлайн-покупках авиабилетов. Знает, где и на сколько автоматически увеличивается цена. Сначала добавляется кресло — система сама ставит за тебя галочку.

Потом добавляется страховка. И вот уже промо-тариф, который должен помочь сэкономить, становится не особо-то и промо. 1200 рублей — это еще мелочи, был случай, когда Василий в командировке в спешке купил обратный билет, а сдавая отчет в бухгалтерию, увидел, что переплатил в полтора раза.

«Лучше брать билеты с сайтов авиакомпаний, пользуясь компьютерными версиями, то есть десктопными версиями этих сайтов, а не с телефона. Стоимость, когда ты берешь с телефона, они могут быть незаметны, могут быть спрятаны», — объясняет Василий Бучинский.

В ближайшем будущем галочкам по умолчанию может прийти конец. Новые поправки в закон «О защите прав потребителей» обяжут все компании и организации оформлять допуслуги только с письменного согласия и только через оформление еще одного договора.

«Плюсом законопроекта является возложение на исполнителя, на лиц, оказывающих услуги, обязанность доказывать получения согласия потребителей на предоставление тех или иных услуг», — говорит юрист Татьяна Стрижова.

Еще одно обязательно условие — любую допуслугу можно предложить клиенту только после того, как основной договор уже подписан. Если банк оформляет кредит на машину, сначала отдай деньги на авто, только потом по желанию предлагай допуслуги, вроде повсеместно насаждаемой автодилером «помощи на дороге».

Сергей, покупая подержанный кроссовер, заранее знал от знакомых, что если откажешься от допов, кредитный специалист развернется и уйдет.

«Медицинское обслуживание на дороге, скорая помощь, эвакуаторы. Одна организация на 15 тысяч, одна на 40 тысяч и третья на 140 тысяч», — говорит Сергей Сергеев.

А еще покупатель авто точно знал, что в течение месяца имеет полное право расторгнуть договор на допуслуги.

Две страховых компании нехотя согласились в случае чего расторгнуть договор, а третью Сергей и его адвокат искали полгода, оказалось, такой компании вообще не существует. Все это время он исправно платил кредит и за машину, и за дорогущие допуслуги.

За комнату — 28 рублей, а за целый дом — 120 тысяч в год. В этом доме управляющая компания решила сама «похозяйничать» и поставить дорогущий новый теплосчетчик более чем за полмиллиона рублей. Вот только никого не спросила, даже не было общедомового собрания — просто добавили новую строчку в квитанции.

«Мне сказали, что это поставщик обязал поменять теплосчетчик и, соответственно, они нам перевыставили счет и дали рассрочку пять лет платить, и спрашивать они нас не должны», — говорит Виолетта Савоскула.

Госжилинспекция, прокуратура — все сошлось к одному: то, что сделала УК — навязанная допуслуга. Согласно предлагаемым поправкам жильцы смогут потребовать компенсацию.

Сферу ЖКХ тоже заденут нововведения. Никаких галочек по умолчанию, оформления задним числом и без отдельного договора.