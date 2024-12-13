Новый ответ на «Орешник»? США провели испытание гиперзвуковой ракеты большой дальности

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США провели испытание новой гиперзвуковой ракеты большой дальности «Темный орел»

Фото, видео: www.globallookpress.com/Zhao Yingquan; 5-tv.ru

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Запуск «Темного орла» состоялся во Флориде при участии сухопутных и военно-морских сил.

США провели испытание новой гиперзвуковой ракеты большой дальности. Об этом сообщил Пентагон.

Запуск состоялся во Флориде. Над ним совместно работали сухопутные и военно-морские силы. Как заявили в ведомстве, это уже вторые успешные испытания в этом году. Ракете дали мрачное название «Темный орел».

Судя по всему, так Штаты спешно пытаются дать ответ на недавнее применение на Украине российского баллистического комплекса «Орешник». Скорость этой новейшей ракеты может превышать 12 тысяч километров в час — в два раза больше, чем у американского образца.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что страны НАТО могут разместить ядерное оружие в Польше. В альянсе называют это якобы ответом на недавнее применение на Украине российской баллистической ракетной системы «Орешник».

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