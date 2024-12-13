Лошади застряли в грязевой ловушке в Дагестане

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Животные пытаются выбраться, но их вновь затягивает.

Фото, видео: 5-tv.ru

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Настоящая спасательная операция развернулась сегодня в Кизлярском районе Дагестана. Пять лошадей там провалились в глубокую яму с грязью и не смогли самостоятельно из нее выбраться. Животных обнаружили случайные прохожие, но к тому моменту одна лошадь уже погибла.

Информация о попавших в беду животных вызвала в местных пабликах ажиотаж. На место сразу приехали неравнодушные местные жители. На данный момент известно об одной спасенной лошади. На кадрах видно, что изможденное животное с трудом передвигается. Операция по спасению до сих пор продолжается.

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