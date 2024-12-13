Лошади застряли в грязевой ловушке в Дагестане
Животные пытаются выбраться, но их вновь затягивает.
Фото, видео: 5-tv.ru
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
Настоящая спасательная операция развернулась сегодня в Кизлярском районе Дагестана. Пять лошадей там провалились в глубокую яму с грязью и не смогли самостоятельно из нее выбраться. Животных обнаружили случайные прохожие, но к тому моменту одна лошадь уже погибла.
Информация о попавших в беду животных вызвала в местных пабликах ажиотаж. На место сразу приехали неравнодушные местные жители. На данный момент известно об одной спасенной лошади. На кадрах видно, что изможденное животное с трудом передвигается. Операция по спасению до сих пор продолжается.
Читайте также
85%
-0.52 109.01
-1.47
Нашли ошибку?