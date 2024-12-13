Мост через Москву-реку в районе Шелепихинской набережной достроят осенью

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Евгения Парфентьева
Евгения Парфентьева 42 0

Собянин: завершена надвижка конструкций шестиполосного моста через Москву-реку

Собянин: завершена надвижка конструкций шестиполосного моста через Москву-реку

Фото: © РИА Новости/Михаил Воскресенский

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Он поможет связать Филевский район с остальным городом. Вскоре там появится и новый пешеходный мост.

В столице завершили надвижку основных конструкций нового шестиполосного моста через Москву-реку между Шелепихинской набережной и Филевской поймой. Об этом мэр Москвы Сергей Собянин сообщил в своем Telegram-канале.

«Он намного улучшит транспортное обслуживание четырех районов: Филевский Парк, Пресненский, Хорошево-Мневники и Хорошевский, где живут порядка 500 тысяч человек», — уточнил градоначальник.

По его словам, мост введут в эксплуатацию в сентябре–октябре 2025 года.

Помимо этого, планируется реконструкция прилегающих дорог, включая Береговой проезд и участок от моста до Шелепихинского шоссе.

Собянин подчеркнул, что этот мост — один из трех, которые строят в районе Филевской поймы. Там также появится мост для пешеходов. Все эти сооружения смогут надежно связать район с остальным городом.

Ранее 5-tv.ru передавал слова Собянина о том, что специалисты вернут исторический облик знаменитым сталинским высоткам в Москве.

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