«Мурашки по коже»: в Калифорнии найдены неизданные песни Майкла Джексона

Их хватит на полноценный альбом.

Калифорниец Грегг Масгроув приобрел склад, в котором случайно обнаружил кассеты с неизданными композициями Майкла Джексона. Об этом сообщил The Hollywood Reporter.

Песен хватило бы на полноценный альбом — всего обнаружено 12 композиций. Они относятся к периоду с 1989 по 1991 год. Сообщается, что заброшенный склад в свое время являлся собственностью продюсера Брайана Лорена.

«Я посетил все фан-сайты. Поговаривают, что какие-то композиции просочились в Интернет», — рассказал Масгроув.

Счастливый обладатель ценных записей обратился к Michael Jackson Estate — компании, представляющей интересы семьи Майкла Джексона. Однако она отказалась выпокупать кассеты, по какой причине — неизвестно.

Масгроув уверен, что сможет продать культовые записи на аукционе за «семизначную сумму».

«Я слушаю эти записи, и у меня по коже бегут мурашки, ведь никто и никогда ранее этого не слышал. Слышать, как поп-король на самом деле говорит и даже шутит, было на самом деле очень круто», — рассказал калифорниец.

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