В Госдуме предложили ежегодную выдачу 13-й пенсии

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Ольга Бойко
Ольга Бойко 66 0

Выплата будет распространяться на все категории пенсионеров.

С 2025 года российские пенсионеры будут получать 13-ю пенсию

Фото: © РИА Новости/Павел Лисицын

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В 2025 году в Госдуму повторно внесут законопроект о ежегодной выплате 13-й пенсии, приуроченной ко дню рождения. Речь идет о всех категориях пенсионеров. Об этом РИА Новости проинформировал представитель партии ЛДПР, вице-спикер Госдумы Борис Чернышев.

Ежегодная выплата будет своеобразным подарком ко Дню пожилого человека 1 октября. Она будет равняться одной ежемесячной выплате. Предложение должны были рассмотреть в прошлом году, но ввиду неточностей и юридических недочетов его не приняли.

В этот раз, как сообщает Чернышев, все неточности были исправлены. Вице-спикер также подчеркивает, что в условиях современной инфляции данная денежная помощь станет символом того, что государство заботится о гражданах, которые работали на благо страны.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в 2025 году размер пенсий работающих пенсионеров вырастет на 7,3%. Этот показатель будут высчитывать от размера выплаты со всеми пропущенными индексациями, сообщила пресс-служба Социального фонда России (СФР).

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В Госдуме предложили ежегодную выдачу 13-й пенсии

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