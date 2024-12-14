Путин: шантаж и попытки помешать России никогда ничего не дадут

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 46 0

Противникам не удастся разрушить единство народов РФ, подчеркнул президент.

Фото, видео: 5-tv.ru

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Никакой шантаж и попытки помешать России никогда ничего не дадут. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на XXII съезде партии «Единая Россия».

«Никакой шантаж, попытки извне помешать нам никогда и ничего не дадут. Россия уверена в себе, она чувствует свою правоту и свою силу, и потому все задачи, поставленные нами на ближайшую и долгосрочную перспективу, будут обязательно решены», — подчеркнул глава государства.

Также Путин отметил, что противникам России не удастся разрушить единство населяющих ее народов, несмотря на постоянные попытки сделать это.

«Во все исторические времена наши противники пробовали расшатать это единство. И сейчас опять идут по отработанному на других сценарию, стараясь разобщить людей, разыграть национальную или религиозную карту. Мы будем жестко пресекать такие провокации, ответим на любые угрозы и вызовы, готовы дать отпор, что называется, по всему фронту», — заявил Путин.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Путин в своей речи на XXII съезде партии «Единая Россия» указал на рост экономики РФ на фоне беспрецедентных санкций.

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