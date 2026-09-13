Путин определит, кто возглавит делегацию РФ на переговорах по Украине

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Дарья Бруданова
Дарья Бруданова Журналист 47 0

Ранее Дмитрий Песков заявил, что Россия надеется на скорейшую трехстороннюю встречу.

Кто возглавит делегацию РФ на новом раунде переговоров

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

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Президент РФ Владимир Путин определит, кто возглавит российскую делегацию на новом раунде переговоров по мирному урегулированию конфликта на Украине с участием представителей США. Об этом журналистам сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков.

«Она (трехсторонняя встреча. — Прим.ред), очевидно, будет», — сказал он, отвечая на вопрос о перспективах проведения очередного раунда переговоров с участием американцев.

Однако пока неясно, кто будет представлять российскую делегацию на встрече. В беседе с журналистами Юрий Ушаков не стал называть возможных кандидатов с нашей стороны.

«Пока не знаю. Президент определит», — подытожил он.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в разговоре с корреспондентом «Известий» сказал, что РФ надеется на скорую трехстороннюю встречу по Украине. Предположительно, переговоры пройдут при участии американцев.

До этого спецпосланник президента США Стив Уиткофф и предприниматель Джаред Кушнер посетили Москву и Киев. Они встретились с главами государств по отдельности. По итогу этих переговоров зять американского лидера выступил перед прессой и сказал, что в ближайшем будущем Украина и Россия смогут вновь сесть за стол переговоров.

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