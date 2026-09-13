Путин определит, кто возглавит делегацию РФ на переговорах по Украине

Ранее Дмитрий Песков заявил, что Россия надеется на скорейшую трехстороннюю встречу.
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Президент РФ Владимир Путин определит, кто возглавит российскую делегацию на новом раунде переговоров по мирному урегулированию конфликта на Украине с участием представителей США. Об этом журналистам сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков.
«Она (трехсторонняя встреча. — Прим.ред), очевидно, будет», — сказал он, отвечая на вопрос о перспективах проведения очередного раунда переговоров с участием американцев.
Однако пока неясно, кто будет представлять российскую делегацию на встрече. В беседе с журналистами Юрий Ушаков не стал называть возможных кандидатов с нашей стороны.
«Пока не знаю. Президент определит», — подытожил он.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в разговоре с корреспондентом «Известий» сказал, что РФ надеется на скорую трехстороннюю встречу по Украине. Предположительно, переговоры пройдут при участии американцев.
До этого спецпосланник президента США Стив Уиткофф и предприниматель Джаред Кушнер посетили Москву и Киев. Они встретились с главами государств по отдельности. По итогу этих переговоров зять американского лидера выступил перед прессой и сказал, что в ближайшем будущем Украина и Россия смогут вновь сесть за стол переговоров.
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