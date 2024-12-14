Более 50 тысяч жителей Дагестана остались без электричества из-за непогоды

|
Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 15 0

Обесточены потребители в нескольких городах и районах республики.

Более 50 тысяч жителей Дагестана остались без электричества из-за непогоды

Фото: © РИА Новости/Алексей Даничев

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Более 50 тысяч человек остались без электричества в нескольких городах и районах Дагестана из-за сильного ветра и снегопада. Об этом сообщили в Минэнерго региона.

Уточняется, что из-за резкого ухудшения погоды в регионе произошли короткие замыкания и обрывы на линиях электропередачи. В результате без электроэнергии осталась часть жителей в Махачкале, Хасавюрте, Буйнакске, Каспийске и 28 районах республики.

Также сообщается, что специалисты предпринимают меры для оперативного восстановления электроснабжения жителям Дагестана. Завершить работы энергетики планируют до конца дня.

В этот же день в центре Махачкалы загорелся хлебозавод, пламя распространилось на площади 80 квадратных метров. По данным ГУ МЧС России по Дагестану, огонь охватил кровлю четырехэтажного здания. Жертв и пострадавших в результате возгорания нет.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Абхазия осталась без электричества из-за аварийной остановки Ингурской ГЭС.

-10° Атмосферное давление 763 мм рт. ст.
Относительная влажность 85%
103.43
-0.52 109.01
-1.47
Переход на новый уровень: ведический гороскоп для Стрельца на 2025 год

Последние новости

22:24
Более 50 тысяч жителей Дагестана остались без электричества из-за непогоды
22:05
Собянин объявил об открытии фестиваля «Путешествие в Рождество» в Москве
21:47
Погиб создатель сети магазинов одежды Mango
21:30
В центре Махачкалы загорелось здание хлебозавода
21:11
«Наши отношения чисты»: Natan раскрыл истинные чувства к Лерчек
20:52
Олимпийская чемпионка Сметанина попала в реанимацию после инсульта

Сейчас читают

Пассажирский автобус буквально подмял под себя легковушку в массовом ДТП на М-4
«Мне не нужна женщина старой выдержки»: Юрий Антонов о предпочтениях в любви
«Лишь бы не спиться»: как SHAMAN и Лепс работали над песней «Настоящий мужчина»
Соблазнительница или хохотушка: какой вы персонаж турецкого сериала по гороскопу

Интересные материалы

Гороскоп для знаков зодиака декабрь 2024 январь февраль 2025
🎄Каким знакам зодиака 2025 год принесет удачу и счастье
Новый 2025 год Зеленой Змеи — каким будет и как встречать
🐍 Главные цвета 2025 Года Змеи — в чем встречать Новый год