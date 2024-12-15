Сбитый в Херсоне самолет был оснащен иностранными средствами поражения

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Ольга Бойко
Ольга Бойко 129 0

Информацию об этом распространила пресс-служба ВСУ.

Сбитый в Херсоне самолет был оснащен иностранными средствами поражения

Фото: © РИА Новости/Виктор Толочко

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Сбитый над Херсоном украинский летчик применял иностранные средства поражения целей. Об этом написали в Telegram-канале ВСУ. Боевик относился к 299-й бригаде тактической авиации, модель его самолета не сообщается.

По предположению российской армии, это был самолет МиГ-29. Какие средства поражения использовал всушник, тоже неизвестно.

«Пилоты тактической авиации Воздушных сил работают на грани возможностей, используя все средства поражения иностранного производства», — говорится в сообщении.

Российские средства ПВО сбили самолет на севере Херсона. Ранее днем глава региона Владимир Сальдо объявил об авиационной опасности. За 20 минут до этого была объявлена ракетная опасность. Напряженная ситуация держалась чуть больше часа. О раненых и пострадавших информации не поступало.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что силы ПВО сбили украинский самолет семейства «Су» севернее Херсона. Всего за прошедшую неделю боевики ВСУ больше тысячи раз обстреливали российские регионы из артиллерии.

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