Трехсотлетний юбилей: хор и оркестр Мариинского театра исполнили «Страсти по Иоану»

Дирижировал выступлением Валерий Гергиев.

В московском концертном зале «Зарядье» прозвучали «Страсти по Иоану» Иоганна Себастьяна Баха в исполнении хора и симфонического оркестра Мариинского театра под руководством Валерия Гергиева. Эксклюзивные кадры концерта появились в распоряжении 5-tv.ru.

Вечером 15 декабря «Страсти по Иоану» отметили свой 300-й юбилей. На сцене выступили солисты Марина Кирюшина, Мария Уварова, Борис Степанов, Алексей Кротов, Егор Семенков, Александр Наземцев и Александр Башкатов. Ранее опера была показана 9 декабря в Мариинском театре Санкт-Петербурга, но тогда оркестром дерижировал Константин Рылов.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что цены на парные билеты на балет «Щелкунчик» в Большой театр на 31 декабря достигли полумиллиона рублей. Для компании из четверых человек посещение мероприятия обойдется в 260 тысяч рублей. Принято считать, что посещение этого балета стало традиционным после его премьерного показа в Мариинском театре в 1892 году. С тех пор посещение «Щелкучнчика» считается одной из неотъемлемых частей Нового года.