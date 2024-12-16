Блогер Блиновская обжаловала решение суда о банкротстве

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Евгения Романова
Евгения Романова 19 0

Апелляция была зарегистрирована 12 декабря.

Блогер Блиновская обжаловала решение суда о банкротстве

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

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Блогер Елена Блиновская подала апелляционную жалобу на решение суда о ее банкротстве. Об этом говорится в карточке дела «королевы марафонов».

Согласно информации в ее картотеке, суд зарегистрировал апелляцию Блиновской 12 декабря. Вместе с тем ее супруг Алексей Блиновский подал 6 декабря жалобу на решение о банкротстве.

Уголовное дело против Блиновской

Об уголовном деле против Блиновской стало известно в апреле 2023 года. Блогера предупредили, поэтому она попыталась пересечь границу с Белоруссией и скрыться. Подозреваемая была оперативно задержана, при ней обнаружили билеты в Казахстан.

Блиновскую обвиняют в совершении преступлений по статьям «Уклонение физического лица от уплаты налогов в особо крупном размере» и «Легализация (отмывание) денежных средств в особо крупном размере или иного имущества, приобретенного лицом в результате совершения им преступления». 18 сентября суд оставил Блиновскую в СИЗО до 2 февраля 2025 года. Новый год продавщица «марафонов желаний» встретит за решеткой.

Часть элитной недвижимости и другого имущества, которое принадлежало Блиновской, адвокаты давно пытались продать, чтобы погасить ее долг перед государством. Часть денег выплатить действительно удалось, к примеру, в начале октября стало известно о продаже квартиры блогера в ЖК «Донской Олимп» за 90 миллионов рублей. Однако, судя по всему, накопить долгов Блиновская успела больше, чем денег.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Елена Блиновская может продать дом за 600 миллионов для погашения долгов.

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