Супруг «королевы марафонов» Блиновской обжаловал решение суда о банкротстве жены

Заявление о своей неплатежеспособности блогер подала в ноябре.

Супруг «королевы марафонов» Елены Блиновской — Алексей — подал в арбитражный суд Москвы апелляционную жалобу на решение о ее банкротстве. Информация об этом размещена в картотеке арбитражных дел.

Банкротом блогера признали по ее же заявлению 13 ноября. В связи с чем началась процедура по реализации имущества. Жалоба от мужа Блиновской поступила суд первой инстанции 6 декабря и будет передана в Девятый арбитражный апелляционный суд.

К слову, на днях Блиновская обратилась в Верховный суд России с просьбой снизить сумму налогов, пени и штрафа на 1,2 миллиарда рублей.

Уголовное дело против Блиновской

Об уголовном деле против Блиновской стало известно в апреле 2023 года. Блогера предупредили, поэтому она попыталась пересечь границу с Белоруссией и скрыться. Подозреваемая была оперативно задержана, при ней обнаружили билеты в Казахстан.

Блиновскую обвиняют в совершении преступлений по статьям «Уклонение физического лица от уплаты налогов в особо крупном размере» и «Легализация (отмывание) денежных средств в особо крупном размере или иного имущества, приобретенного лицом в результате совершения им преступления». 18 сентября суд оставил Блиновскую в СИЗО до 2 февраля 2025 года. Новый год продавщица «марафонов желаний» встретит за решеткой.

Часть элитной недвижимости и другого имущества, которое принадлежало Блиновской, адвокаты давно пытались продать, чтобы погасить ее долг перед государством. Часть денег выплатить действительно удалось, к примеру, в начале октября стало известно о продаже квартиры блогера в ЖК «Донской Олимп» за 90 миллионов рублей. Однако, судя по всему, накопить долгов Блиновская успела больше, чем денег.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что долг Елены Блиновской перед ФНС в размере 1,1 миллиарда еще не погашен.