Салон красоты, звонки и книги: как живет Елена Блиновская в СИЗО

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Иван Лесюк
Иван Лесюк Райтер редакции сайта Пятого канала Эксклюзив 216 0

Елена Блиновская может продать дом за 600 миллионов для погашения долгов

Фото, видео: © РИА Новости/Кристина Кормилицына; 5-tv.ru

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Тема:
Задержание Елены Блиновской

Процесс реализации имущества Елены Блиновской начался после признания ее банкротом. Сможет ли блогер погасить долги, узнала программа Пятого канала «Светская хроника».

Елена Блиновская официально признана банкротом. Что теперь будет с имуществом королевы марафонов? И хватит ли ей денег, чтобы погасить долг перед государством? Правда, что у блогера есть тайная недвижимость в Дубае? И чем она заставляла заниматься своих сотрудников? А также новые подробности дела Валерии Чекалиной. В чем блогера обвиняет недовольная клиентка? Подробнее — в программе Пятого канала «Светская хроника».

«Никакой задачи где-то нахимичить или сделать еще ни у кого, ни у нас, ни у семьи Блиновских нет. Все четко в соответствии с требованием действующего законодательства», — сказала адвокат блогера Наталия Сальникова.

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Суд Москвы признал Елену Блиновскую банкротом. Соответствующее заявление знаменитость подала еще в мае, но только сейчас его удовлетворили. Теперь начался процесс реализации имущества. Несколько месяцев назад Елена уже избавилась от двух квартир в столице. А сейчас, по словам адвоката, найден покупатель, готовый отдать за коттедж Блиновской в подмосковной Истре более 600 миллионов рублей.

«Подписан предварительный договор купли-продажи. И в рамках той процедуры, которая законом определена, дом будет продан, и соответствующая сумма войдет в бюджет», — подчеркнула адвокат Сальникова.

Но даже если сделка состоится, этих денег не хватит, чтобы погасить всю задолженность Елены, которая составляет почти полтора миллиарда. Придется продать и другую недвижимость, а также люксовый автопарк.

«Я думаю, что у нее есть влиятельные друзья, у которых она может занять деньги. Блиновская до последнего, какая же она жадная, какая же она беспринципная, что она до сих пор этот долг плачется и говорит, что якобы не может выплатить. Давит на жалость», — выразил мнение светский журналист Антон Беккужев.

Недавно в СМИ сообщили, что помимо квартир и домов в разных уголках России, блогер также владеет апартаментами в престижном районе Дубая. И терять их не намерена. Именно поэтому якобы тщательно скрывала наличие элитного жилья от следствия. Однако защита эту информацию отрицает.

«Нам неизвестно об этом, и я не знаю, кто про эти фейки тут излагает всякую историю», — заявила Сальникова.

Опровергают адвокаты и заявления бывших сотрудников Елены, которые утверждают, что начальница через свою правую руку Лилию Орленко заставляла их оформлять на себя ИП для проведения финансовых операций, а потом требовала отдать ей свои пароли от аккаунтов и электронные подписи. В случае отказа угрожала уволить.

«Елена признает процесс дробления, процесс того, что нужно заплатить налоги. Она же от этого не отказывается. А на мой взгляд, все, что доказывается сейчас, это то, что были фирмы, которые были созданы», — подчеркнула адвокат Сальникова.

Кто говорит правду, выяснит суд. В данный момент ведется допрос сотрудников. Сколько продлится этот процесс и когда будет вынесен окончательный приговор, неизвестно. По словам адвокатов, Блиновская в СИЗО старается не унывать. Читает книги, посещает местный спортивный зал и даже салон красоты. На одном из последних заседаний Елена появилась с нарощенными ресницами. Несколько раз в месяц ей разрешают звонить родным. Но, естественно, это не может заменить личной встречи.

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«Понятно, что в тех условиях, в которых она находится, довольно сложно. Чувствует себя хорошо, старается, держится по мере возможности. Учитывая долгий срок, конечно, ей это уже очень тяжело делать», — рассказал адвокат Елены Блиновской Булат Солтаханов.

Непросто сейчас и еще одной звезде интернета — Валерии Чекалиной, более известной как Лерчек. Правда, она, в отличие от коллеги по цеху, пока находится не в СИЗО, а под домашним арестом. Блогера и ее бывшего мужа обвиняют в незаконном выводе средств за границу.

«Чекалины и их бизнес-партнер реализовывали россиянам через интернет курс фитнес-марафона, заключая при этом договоры с иностранными юридическими лицами, а оплату направляли на счета зарубежного банка. Таким образом они вывели за пределы Российской Федерации свыше 250 миллионов рублей», — уточнила руководитель пресс-службы прокуратуры Москвы Людмила Нефедова.

Следствие по делу идет полным ходом. За это время на блогера вновь подали в суд. Владелица юридической компании Ани Багдасарян в свое время приобрела у Чекалиной премиальный курс для предпринимателей за два миллиона рублей. Однако вместо практических советов по развитию бизнеса получила лишь разговор с Валерией на отвлеченные темы.

«Претензии именно в том, что действительно здесь программа была некачественной. Все остальные курсы, которые она проходила, ее вполне себе удовлетворили. Никаких претензий не было», — заявила юрист Светлана Фомина.

«Чаепитие за два миллиона», — отметила предпринимательница.

Багдасарян не захотела продолжать обучение и попросила вернуть ей деньги. А не дождавшись ответа, отправилась в суд. После этого сотрудники Чекалиной согласились отдать половину суммы. Но такой исход женщину не устроил.

«От выплаты морального вреда и выплаты неустойки она, к сожалению, уклоняется. Почему, я не понимаю», — рассказала Фомина.

«Очень большую сумму денег требует у нас истец. При этом получив все услуги по договору, который она подписала. Услуга была оказана частично, потому что в середине оказания услуг истец расторгла договор», — объяснила юрист онлайн-школы Валерии Чекалиной Дарья Игошина.

Однако адвокат Багдасарян утверждает, что никакого договора ее клиентка не подписывала и не понимает, как копия с подписью Ани оказалась в материалах дела.

«Она не стала его подписывать после того, как увидела его условия. Потому что изначально в рекламе анонсировалось совершенно другое. А когда прочли договор, были крайне удивлены и от подписания отказались. Он не подписан и по сей день. Между тем его копия кем-то подписана», — уточнила юрист Фомина.

В настоящий момент проводится проверка. Адвокат Ани не исключает, что могут появиться и другие недовольные клиенты Чекалиной. К тому же ведутся следственные действия по делу о выводе средств. Юристы считают: если вина Валерии и ее экс-супруга будет доказана, они имеют все шансы присоединиться к Елене Блиновской в СИЗО.

Тема:
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