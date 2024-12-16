Россиянам напомнили о трех выходных днях перед новогодними праздниками

В этом году ожидаются действительно длинные каникулы.
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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Три дня выходных будут в России перед новогодними праздниками. Об этом заявил глава Минтруда РФ Антон Котяков, отвечая на вопрос о возможном сокращении рабочего дня в субботу, 28 декабря.
«У нас 29, 30, 31 — три дня выходных… Работать-то все-таки надо», — сказал он в беседе с РИА Новости.
Понедельник, 30 декабря, будет выходным за счет переноса рабочего дня на 28 декабря. Так, праздничные каникулы получатся непрерывными. При этом выходной на 31 декабря был перенесен с 7 января.
Ранее 5-tv.ru писал, что Госдума отклонила проект о включении 31 декабря в перечень нерабочих дней. Это решение было принято в ходе пленарного заседания.
Документ был внесен в Государственную думу еще в декабре 2020 года депутатами от ЛДПР. Авторы законопроекта отмечали, что 31 декабря снижается производительность труда сотрудников, многие берут отгулы или оформляют отпуск за свой счет. Россияне хотят подготовиться к Новому году вместе с родными и близкими.
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