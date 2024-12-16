Любимый десерт как защита от диабета: в чем польза настоящего шоколада

Оказывается, употребление сладкого действительно может быть отличной профилактикой развития неприятного недуга.

Шоколад способен снижать риск развития диабета. Как защитить здоровье и не увидеть на весах лишние килограммы, в беседе с aif.ru рассказала биолог Анча Баранова.

По ее словам, риск диабета 2-го типа можно снизить на 20%, если употреблять темный шоколад пять раз в неделю. Каждая порция, которая включает в себя 30 граммов, укрепляет защиту на 3%. Молочный шоколад никакой пользы не несет, лишь способствует увлечению веса.

В состав шоколада входят не только жир и сахар, но и антиоксиданты — полезные для организма вещества. Чем больше в плитке какао-порошка, тем лучше. В темном шоколаде содержится не менее 50%. Молочный в шесть раз менее полезный, а белый с этой точки зрения абсолютно бесполезен.

Специалисты советуют приучать детей именно к темному шоколаду. Конечно, он не такой приторный, как тот же молочный, однако польза этот факт должна перевешивать.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, чем можно заменить привычные сладости.