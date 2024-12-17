Ради нее бросил жену с ребенком и покончил с собой: история любви Седоковой и Тиммы

Их отношения напоминали итальянские страсти, но после развода никто и подумать не мог, что ее экс-муж покончит с собой.

Вскоре после дня рождения певицы Анны Седоковой и спустя неделю после развода ее экс-муж Янис Тимма покончил с собой в одном из хостелов Москвы. Что произошло в тот роковой час, выясняют правоохранители. Но уже поговаривают — баскетболист тяжело переживал расставание с любимой, хоть их отношения и не были идеальными.

Ради нее бросил жену и ребенка

Седокова и Тимма познакомились в 2019 году на открытии бара в Москве. На тот момент спортсмен три года состоял в браке с женой Саной, а их сыну Кристиану был год. Но это не остановило Тимму бросить свой взор на сексуальную певицу.

Седоковой баскетболист тоже понравился, но о новых отношениях она не думала. Однако переписка в интернете все определила. Сначала они сходили в кино, потом еще раз. Так закрутился их роман, о котором они сообщили публике уже через несколько месяцев.

«Такое бывает, что начинаешь общаться с человеком и сразу понимаешь, что знал его всю жизнь. У нас так с Аней было. Мы сразу нашли общий язык», — признавался Тимма.

После этого новый возлюбленный Седоковой признался своей жене в предательстве. Скандал, упреки, осуждения.

«Зачем ты это делаешь? Эта шлюха с тремя детьми от трех разных мужчин стоит того? А ты знал, что сейчас ты у нее не единственный?» — обращалась жена Тиммы к баскетболисту.

Но новую пару все это не смутило. Они начали строить свою жизнь заново.

Четыре года в браке

Седокова и Тимма зарегистрировали свои отношения через год после знакомства. При этом о торжестве решили не сообщать родным. Близкие о свадьбе узнали лишь на следующий день. Несмотря на радостные лица, практически сразу начали появляться слухи о расставании.

Мол, баскетболист не работал, поэтому знаменитости приходилось самой обеспечивать семью. А это сильно ударило по их отношениям. Но вскоре Тимма нашел работу, слухи поутихли, а Седокова и те никак решила не комментировать.

Пара стала жить на две страны. В США Тимма работал, в России Седокова продолжала свою сольную карьеру. Практически все четыре года семью преследовали слухи о разрыве. Мол, отношения на расстоянии сохранить невозможно. Но певица сплетни опровергала и заявляла — между ними по-прежнему любовь, страсть и взаимное сексуальное желание.

«У нас не длится 15 минут. Иногда я бы хотела, чтобы длилось 15 минут. Но мой муж ненасытный. Это всегда длится по два часа. Я иногда правда хочу поменьше», — говорила Седокова о сексе с Тиммой.

Не смогли спасти брак

Этой осенью стало известно — Седокова подала заявление о разводе. А незадолго до этого намекала, что в ее отношениях все не столь сладко да гладко, как может показаться. Она говорила, что уже давно задумалась о разводе.

«Оно уже зрело где-то полтора-два года даже. Мы все время как-то пытались бороться, спасать. Но потом я уже поняла, что все», — вспоминала Седокова.

Решилась на расставание звезда в октябре. Баскетболист пытался спасти брак, прилетал из США в Россию с букетом роз, но все это оказалось впустую. Седокова решения своего не изменила.

Поздравил с днем рождения и покончил с собой

16 декабря Седокова отметила 42-летие. В социальной сети она призналась — грандиозного празднования не будет, хочет отметить в кругу близких и родных без пафоса. Тимма не забыл поздравить бывшую жену. Он опубликовал совместный ролик. Правда, он был какой-то смазанный.

А глубокой ночью 17 декабря стало известно — баскетболист покончил с собой. Его бездыханное тело правоохранители обнаружили в хостеле в Москве. Через неделю после развода.

Ранее 5-tv.ru публиковал последний пост в соцсетях покончившего с собой экс-мужа Анны Седоковой.