Десятки домов без отопления: трубы прорвало в двух районах Петербурга

Власти уже назвали сроки устранения последствий аварии.

В Петербурге устраняют последствия коммунальных аварий. Сразу в двух районах города прорвало трубы теплосетей. Горячая вода хлынула на поверхность. Из-за перепада температур образовалась густая белая пелена.

В результате десятки домов и ряд социальных объектов остались без отопления. На месте работают аварийные бригады. Специалисты восстанавливают трубы и откачивают воду.

Зона прорывов оцеплена. По предварительной информации, тепло в дома вернется не раньше девяти утра.

В понедельник Санкт-Петербург накрыл циклон. По прогнозам синоптиков ожидалось выпадение месячной нормы осадков.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что из-за взрыва трубы горячего водоснабжения в Санкт-Петербурге пострадали три человека. Люди находились за рулем своих машин и оказались посреди лужи кипятка. Тогда из-за аварии коммунальщикам пришлось временно отключить теплоснабжение. А также были изменены схемы движения общественного транспорта. Происшествие стало не первым подобным в Северной столице этой зимой. Ранее жители одного из районов почти на сутки остались без тепла.