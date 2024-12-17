Десятки домов без отопления: трубы прорвало в двух районах Петербурга
Трубы теплосетей прорвало в двух районах Петербурга
Фото, видео: 5-tv.ru
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Власти уже назвали сроки устранения последствий аварии.
В Петербурге устраняют последствия коммунальных аварий. Сразу в двух районах города прорвало трубы теплосетей. Горячая вода хлынула на поверхность. Из-за перепада температур образовалась густая белая пелена.
В результате десятки домов и ряд социальных объектов остались без отопления. На месте работают аварийные бригады. Специалисты восстанавливают трубы и откачивают воду.
Зона прорывов оцеплена. По предварительной информации, тепло в дома вернется не раньше девяти утра.
В понедельник Санкт-Петербург накрыл циклон. По прогнозам синоптиков ожидалось выпадение месячной нормы осадков.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что из-за взрыва трубы горячего водоснабжения в Санкт-Петербурге пострадали три человека. Люди находились за рулем своих машин и оказались посреди лужи кипятка. Тогда из-за аварии коммунальщикам пришлось временно отключить теплоснабжение. А также были изменены схемы движения общественного транспорта. Происшествие стало не первым подобным в Северной столице этой зимой. Ранее жители одного из районов почти на сутки остались без тепла.
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