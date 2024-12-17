Третий в мире: как красноярские врачи спасли пациента после трех часов клинической смерти

Доктора «завели» сердце мужчины, который был фактически мертв уже 219 минут.

Врачи из Красноярска смогли спасти мужчину, который больше трех часов находился в состоянии клинической смерти. Доктора совершили, казалось бы, невозможное — «завели» сердце пациента. Он долгое время пролежал на улице без сознания и к тому моменту, как его обнаружили, практически не подавал признаков жизни.

Спустя несколько дней буквально заново родившийся мужчина поблагодарил бригаду реанимации. Об уникальном случае в мировой практике — корреспондент «Известий» Владислав Тамошаускас.

В отделение анестезиологии и реанимации Александр Бебякин попал уже в состоянии клинической смерти. Шансы на спасение были минимальны. Мужчину обнаружили прохожие без сознания на автобусной остановке.

«На момент приезда в краевую больницу он был мертвым. При температуре 28 градусов у человека отключается сознание. При температуре 23-24 градуса у человека начинает отключаться кровообращение, то есть перестает биться сердце», — объясняет реаниматолог Краснояркой клинической больницы Вячеслав Кузьменя.

Реаниматолог Вячеслав Кузьменя как раз пришел на дежурство, когда в больницу поступил этот пациент. И к этому моменту температура его тела уже была критической — ниже 20 градусов. Мужчину подключили к аппарату искусственной вентиляции легких и стали запускать сердце.

Пациента спасали не только слаженные действия реанимотологов, а также современные технологии. Ни один врач не смог бы непрерывно качать сердце пациента в течение трех часов. Поэтому на тело мужчины установили специальный аппарат «Лукас-3». Он заменил руки целой реанимационной бригады.

«Там специальные датчики. Темп компрессии здесь задан один — 120 в минуту, как положено. Мы сразу же можем перейти к другим манипуляциям: интубация, катетеризация различных сосудов», — говорит Кузьменя.

Как бы странно это ни звучало, но то, что тело пациента пребывало в глубокой гипотермии, играло врачам на руку — было время для принятия жизненно важных решений и подключения ЭКМО.

Обычно замерзающих пациентов согревают теплыми растворами, которые вводят внутривенно, а также вливают жидкости в желудок и мочевой пузырь. Снаружи греют с помощью фена и термоодеяла. Однако в этом случае требовались радикальные меры.

ЭКМО — это целая система, которая берет на себя функции легких, а также сердца. Насос снабжает все органы кровью, нагреватель плавно поднимает ее температуру.

Через три с половиной часа сердце Александра запустилось вновь. Еще спустя сутки он пришел в сознание. Сейчас он уже дышит самостоятельно, его перевели в ожоговое отделение — у него обморожение конечностей.

О том, что видел по ту сторону во время смерти, Александр рассказывать не хочет. Единственное, чем поделился, что жить теперь он точно будет по-другому.

«Рано, рано еще, хотелось бы еще здесь потоптаться. Конечно, обрадовался. Значит, это какой-то второй шанс. Значит, мне надо что-то здесь поправить в своей жизни», — признается Александр Бебякин.

Кардиологи считают: случай уникальный и здесь, конечно, важную роль играли оперативность и хладнокровие врачей

«На сегодняшнем этапе развития медицины, в принципе, такие возможности существуют. Вопрос экспозиции по времени, насколько он будет переохлажден. И второй момент, конечно же, что греха таить, это квалификация. Высокая квалификация у врачей. Они знали, что делать, они знали последовательность действий», — подчеркивает кардиолог Андрей Кондрахин.

Александр Бебякин — третий человек в мире, который провел в состоянии клинической смерти 219 минут. Самую длительную остановку сердца пережил рыбак из Норвегии — его реанимировали 240 минут.