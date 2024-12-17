В двух районах Краснодарского края ввели режим ЧС после разлива нефтепродуктов

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Елизавета Дмитриева
Елизавета Дмитриева 23 0

Крушение двух танкеров в Керченском проливе произошло 15 декабря. С последствиями борются до сих пор.

Фото, видео: 5-tv.ru

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Режим ЧС муниципального уровня ввели в Темрюкском и Анапском районах Краснодарского края после разлива нефтепродуктов в результате ЧП с танкерами. Об этом заявил министр гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций региона Сергей Штриков федеральному телеканалу.

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«Волонтеры, специальные службы собирают мазут на территории пляжа в поселке Благовещенское. Территория была загрязнена со стороны Темрюкского района и Анапского муниципального образования. На территории двух муниципальных образований этих районов введен режим чрезвычайной ситуации», — отметил он.

Крушение танкеров в Керченском проливе


Трагедия в Керченском проливе произошла 15 декабря. Крушение танкеров «Волгонефть 212» и «Волгонефть 239» случилось из-за сильных штормовых волн — оба судна буквально переломило пополам. На борту первого судна было 13 членов экипажа, на втором — 14. Известно, что один моряк погиб. Все остальные были спасены.

В результате крушения произошел разлив нефтепродуктов в Керченском проливе. В его ликвидации задействованы сотрудники Морспасслужбы и МЧС России, возбуждены два уголовных дела. Как заявил глава Минприроды России Александр Козлов 16 декабря, часть мазута остается в потерпевших крушение танкерах под Керчью.

Президент России Владимир Путин поручил создать рабочую группу, которая будет заниматься ликвидацией последствий разлива топлива, а также организовать спасательные работы. К мониторингу экологической ситуации и анализу текущей обстановки в регионе приступило Росрыболовство.

Ранее 5-tv.ru рассказал, кто виноват в крушении танкеров в Керченском проливе.

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