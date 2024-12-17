Появились кадры с моментом взрыва в Москве, при котором погиб генерал Кириллов
Причем распространять его начали именно украинские СМИ.
Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков; соцсети; 5-tv.ru
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В Сети распространилось видео с предполагаемым моментом взрыва, который унес жизнь генерал-лейтенанта Игоря Кириллова, возглавлявшего войска радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) ВС РФ.
На кадрах видно, как из подъезда выходят двое мужчин. Затем произошла яркая вспышка, после которой разбились стекла в жилом доме.
Публикуют ролик разные СМИ. Примечательно, что изначально распространять его начали именно украинские Telegram-каналы.
Теракт в Москве
Утром 17 декабря погибли начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов и его помощник. Трагедия произошла на Рязанском проспекте в Москве. Взрывное устройство было заложено в самокат, который стоял рядом с подъездом.
По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статьям «Убийство», «Террористический акт», «Незаконный оборот оружия, боеприпасов». Правоохранители устанавливают лица, причастные к совершению преступления.
Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что известно про взрыв в Москве, в котором погибли Кириллов и его помощник.
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