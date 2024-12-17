Появились кадры с моментом взрыва в Москве, при котором погиб генерал Кириллов

В Сети распространилось видео с предполагаемым моментом взрыва, который унес жизнь генерал-лейтенанта Игоря Кириллова, возглавлявшего войска радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) ВС РФ.

На кадрах видно, как из подъезда выходят двое мужчин. Затем произошла яркая вспышка, после которой разбились стекла в жилом доме.

Публикуют ролик разные СМИ. Примечательно, что изначально распространять его начали именно украинские Telegram-каналы.

Теракт в Москве

Утром 17 декабря погибли начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов и его помощник. Трагедия произошла на Рязанском проспекте в Москве. Взрывное устройство было заложено в самокат, который стоял рядом с подъездом.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статьям «Убийство», «Террористический акт», «Незаконный оборот оружия, боеприпасов». Правоохранители устанавливают лица, причастные к совершению преступления.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что известно про взрыв в Москве, в котором погибли Кириллов и его помощник.